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Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах «Светофор» на Южном Урале

Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах «Светофор» на Южном Урале

Установлено, что в магазины поступает продукция без маркировки (отсутствует информация о производителе), без электронных ветеринарных сопроводительных документов, на некоторых продуктах нет даты выработки.

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