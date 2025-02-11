Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах «Светофор» на Южном Урале

Установлено, что в магазины поступает продукция без маркировки (отсутствует информация о производителе), без электронных ветеринарных сопроводительных документов, на некоторых продуктах нет даты выработки.
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