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Патрик Беверли: «Посмотрим, кто теперь в «Финиксе» будет изображать травму, чтобы оправдаться»

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли предположил, что кто-то из игроков «Финикса» будет делать вид, что травмирован, чтобы оправдать этим разгром от «Далласа» (90:123, 3-4) в седьмом матче.

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