Карнаухов о Кубке Гагарина в Минске: «У нынешних детей есть возможность прикоснуться к нему. Нашему поколению этого не хватало»

Павел Карнаухов поделился впечатлениями от представления Кубка Гагарина в Минске. – Какие впечатления от прошедшего сезона? – Мы ушли в отпуск на хорошей ноте, так, как планировали и хотели – превосходно! Сейчас снова собираемся, будем начинать готовиться к сезону.
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