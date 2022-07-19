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Карнаухов о Кубке Гагарина в Минске: «У нынешних детей есть возможность прикоснуться к нему. Нашему поколению этого не хватало»

Павел Карнаухов поделился впечатлениями от представления Кубка Гагарина в Минске.  – Какие впечатления от прошедшего сезона? – Мы ушли в отпуск на хорошей ноте, так, как планировали и хотели – превосходно! Сейчас снова собираемся, будем начинать готовиться к сезону.

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