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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 млн евро. «Зенит» получит право на покупку 17-летнего хавбека Лорана

Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 млн евро. «Зенит» получит право на покупку 17-летнего хавбека Лорана

Российский и бразильский клубы в ближайшее время должны согласовать трансфер 27-летнего полузащитника за 18 миллионов евро.

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