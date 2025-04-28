Жесткое нововведение: в Госдуме предложили ограничить скорость движения для курьеров

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с необычным предложением - запретить курьерам двигаться со скоростью больше 10 километров в час, а также ограничить использование средств индивидуальной мобильности, позволяющих разгоняться выше.
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