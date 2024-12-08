Кокорин назвал Дзюбу «иудой» после победы «Акрона» над «Зенитом»

Тольяттинские футболисты выиграли со счетом 2:1 После вчерашнего матча команд «Зенит» и «Акрон», Артем Дзюба написал на странице в соцсети сообщение, в котором поблагодарил болельщиков, команду, тренерский штаб и поздравил всех с победой.
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