Дини против чемпионского коридора для «Ливерпуля»: «Полнейшая хрень. Это унижение для другой команды»

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что его команда организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед очным матчем.
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