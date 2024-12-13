Путин подписал закон о новых сроках владения земельными участками

Владельцы некоторых земельных участков могут не платить НДФЛ при их продаже Теперь в сроки владения участками под ИЖС, образованными при разделе или объединении прежних, будут включать сроки нахождения в собственности исходных земель.
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