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Путин подписал закон о новых сроках владения земельными участками

Путин подписал закон о новых сроках владения земельными участками

Владельцы некоторых земельных участков могут не платить НДФЛ при их продаже Теперь в сроки владения участками под ИЖС, образованными при разделе или объединении прежних, будут включать сроки нахождения в собственности исходных земель.

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