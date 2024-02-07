Глава ДНР: спутниковые терминалы Starlink боевики ВСУ чаще всего используют для управления дронами

Спутниковые терминалы Starlink боевики ВСУ чаще всего используют для управления дронами. Но военнослужащие ВС России уже приспособились с ними бороться, что уже привело к сокращению потерь на передовой и в тылу.
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