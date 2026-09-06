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Депутат Чепа: Россия готова к компромиссам по Украине, но не в основных моментах

Депутат Чепа: Россия готова к компромиссам по Украине, но не в основных моментах

Россия готова к компромиссам по украинскому конфликту, но не в «основных моментах». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с изданием «Подъем».

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