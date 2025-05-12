Захарова назвала невероятной подлостью содержание в новых молдавских учебниках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждение молдавских учебников, где Россия представлена стороной приднестровского конфликта, откровенной ложью, невероятной подлостью и искажением истории.
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