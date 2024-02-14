Индекс доллара переписал трехмесячные максимумы

Индекс доллара переписал трехмесячные максимумыЗа последние сутки доллар вырос до трехмесячных максимумов по отношению к основным валютам, поскольку трейдеры меняют ожидания в части начала смягчения ДКП после неожиданно высоких показателей инфляции в США.