Индекс доллара переписал трехмесячные максимумы

Индекс доллара переписал трехмесячные максимумыЗа последние сутки доллар вырос до трехмесячных максимумов по отношению к основным валютам, поскольку трейдеры меняют ожидания в части начала смягчения ДКП после неожиданно высоких показателей инфляции в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии