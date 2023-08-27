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«Черт с ним, погибну!»: Лукашенко всё знал, но не смог спасти. Детали трагедии с главой "оркестра", о которых молчал президент Беларуси

«Черт с ним, погибну!»: Лукашенко всё знал, но не смог спасти. Детали трагедии с главой "оркестра", о которых молчал президент Беларуси

Александр Лукашенко считает, что обеспечение безопасности погибшего Пригожина не было его обязанностью.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ЧВК Вагнер необходима стране для  деликатных операций. Потому  она  будет жить дальше и работать
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2 час.
Гарибян Сусанна
Они же мужчины, воины и умеют лучше других, профессионально делать свою работу. Для России они герои, как и для тех стран, которым приходили на помощь.  &quot;Вагнер&quot;  просто так не уничтожишь, он будет жить независимо от чьих то желаний. Просто нужно меньше трепаться, дать ребятам работать спокойно.
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
ВАГНЕР надо сохранить в память тех парней которые погибли при выполнении своего долга перед Россией и ее народом... СВО и ВАГНЕР это неотделимо и пусть не только хохлы но и европа понимала, что ВАГНЕР и туда придет если они не угомонятся...
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1 час.

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