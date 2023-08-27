«Черт с ним, погибну!»: Лукашенко всё знал, но не смог спасти. Детали трагедии с главой "оркестра", о которых молчал президент Беларуси

Владимир Алтайцев ЧВК Вагнер необходима стране для деликатных операций. Потому она будет жить дальше и работать

Гарибян Сусанна Они же мужчины, воины и умеют лучше других, профессионально делать свою работу. Для России они герои, как и для тех стран, которым приходили на помощь. "Вагнер" просто так не уничтожишь, он будет жить независимо от чьих то желаний. Просто нужно меньше трепаться, дать ребятам работать спокойно.