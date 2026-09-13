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Орловские новости

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Митрополит Тихон назвал допустимый срок захоронения в одной могиле в Орле

Митрополит Тихон назвал допустимый срок захоронения в одной могиле в Орле

Митрополит Орловский и Болховский Тихон пояснил, что по современным правилам родственники могут быть захоронены в одной могиле спустя 10 лет после первого погребения.

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