В Германии выдвинули требование к странам ЕС за упрощение въезда для россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны Евросоюза (ЕС) усилить контроль на границах на фоне решения Будапешта о смягчении визового режима для жителей России и Белоруссии.
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