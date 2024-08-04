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В Германии выдвинули требование к странам ЕС за упрощение въезда для россиян

В Германии выдвинули требование к странам ЕС за упрощение въезда для россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны Евросоюза (ЕС) усилить контроль на границах на фоне решения Будапешта о смягчении визового режима для жителей России и Белоруссии.

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