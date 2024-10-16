Какая зима ожидает казахстанцев

Консультативный прогноз погоды на холодный сезон предоставили синоптики РГП «Казгидромет». В ноябре прогнозируется частая смена теплых и морозных дней, с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах – дождь со снегом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии