Подковерный кикбоксинг Ермака и Кличко. Выдержит ли Пидаля удар ниже пояса?

Киевскому мэру Виталию Кличко, похоже, скоро придется вновь вспомнить свои мордобойские приемчики. Только не из классического бокса, а из боев без правил, поскольку никакие правила в украинской политике не соблюдаются.
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