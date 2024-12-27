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Царьград

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Аэропорт Казань временно приостановил все авиарейсы: Росавиация сообщает

Аэропорт Казань временно приостановил все авиарейсы: Росавиация сообщает

Аэропорт Казань, по информации Росавиации, временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов. Ограничения введены по техническим причинам.

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