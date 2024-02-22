Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин, в пятницу, 23 февраля, в видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что все граждане страны верят в силу и надежность своих защитников, а что участники специальной военной операции являются подлинными народными героями, которые сражаются за правду и справедливость.
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