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Аналитик спрогнозировал реакцию рубля в ближайшие дни на беседу Путина и Трампа

Аналитик спрогнозировал реакцию рубля в ближайшие дни на беседу Путина и Трампа

Рубль в ближайшие дни позитивно оценит переговоры главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, сказал в беседе с RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

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