События в мире

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Зачем Польша стремится оставить Германию без российского газа

Зачем Польша стремится оставить Германию без российского газа

Лето 2021 года прошло свой экватор, и потому давно уже пора готовиться к новому отопительному сезону.

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Vladimir Lioubimcev
Пшеки всегда были завистливыми и злобными гадинами.
Николай Алымов
История этих пидарасов ни чему не учит, опять их разорвут на части и на этот раз на всегда.
Степан Ротарь
Когда уже авторы перестанут мусолить тему американского СПГ в гейропе?Никакой американский СПГ в гейропе не конкурент российскому газу.Весь экспорт американского СПГ составляет 51 млрд.куб.,а Россия поставляет 190-200 млрд.кубов.Главная причина -пиндосы очень хотят придушить германскую промышленность и застопорить конкурента,чтобы не получилось как с Китаем.Другой причины для стопорения строительства СП-2 нет.

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