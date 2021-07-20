Зачем Польша стремится оставить Германию без российского газа

События в миреПолитикаЗачем Польша стремится оставить Германию без российского газа Лето 2021 года прошло свой экватор, и потому давно уже пора готовиться к новому отопительному сезону.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevПшеки всегда были завистливыми и злобными гадинами.Николай АлымовИстория этих пидарасов ни чему не учит, опять их разорвут на части и на этот раз на всегда.Степан РотарьКогда уже авторы перестанут мусолить тему американского СПГ в гейропе?Никакой американский СПГ в гейропе не конкурент российскому газу.Весь экспорт американского СПГ составляет 51 млрд.куб.,а Россия поставляет 190-200 млрд.кубов.Главная причина -пиндосы очень хотят придушить германскую промышленность и застопорить конкурента,чтобы не получилось как с Китаем.Другой причины для стопорения строительства СП-2 нет.Комментировать
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