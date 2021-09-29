Общественный совет при ГУ МВД России по Кемеровской области в рамках профилактической кампании #КузбассПротивНаркотиков организовал спортивные детские соревнования

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Роман Бучин совместно со спортивным клубом «Академия единоборств «Добрыня» организовал соревнования «Быстрее! Выше! Сильнее!».
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