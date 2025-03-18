Проект Казани стал победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» 17 марта 2025 года на площадке Координационного центра Правительства РФ состоялась презентация итогов и награждение победителей пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия.
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