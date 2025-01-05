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Кушанашвили: «Тимма трусливо предал своих родителей и сына. Седокова видела, что он не создан для семейной жизни»

Кушанашвили: «Тимма трусливо предал своих родителей и сына. Седокова видела, что он не создан для семейной жизни»

Янис Тимма добровольно ушел из жизни в ночь на 17 декабря. Через 10 дней с ним простились в родной Риге — Анна Седокова не смогла приехать на церемонию.

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