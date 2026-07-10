Внука Маргариты Тереховой усыновил Митяй из «Сватов»

В актёрских семьях иногда происходят неожиданные повороты. Знаменитая династия Маргариты Тереховой получила необычное продолжение: её внук Михаил рос с человеком, который не был ему родным отцом, но стал настоящим папой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии