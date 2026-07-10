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Царьград

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Внука Маргариты Тереховой усыновил Митяй из «Сватов»

Внука Маргариты Тереховой усыновил Митяй из «Сватов»

В актёрских семьях иногда происходят неожиданные повороты. Знаменитая династия Маргариты Тереховой получила необычное продолжение: её внук Михаил рос с человеком, который не был ему родным отцом, но стал настоящим папой.

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