Куклачев после инфаркта лечится кошачьим хрюканьем Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью «Комсомольской правде» признался, что после перенесенного инфаркта он лечится кошачьим хрюканьем.
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