Самолёт со 168 пассажирами чуть не разбился при посадке в Сочи из-за ошибки

ВА

Виктор Александров

Какой ужас! «Самолёт попал в «болтанку», в потоки порывистого ветра»! Только чудо спасло экипаж и пассажиров, ибо «нагрузка на экипаж возросла настолько, что» экипаж чуть не облажался! Герои! Какие герои! И вместо того, чтобы их наградить за спасение жизни пассажиров, … Где социальная справедливость? За чудо в кукурузе наградили, а тут почему нет! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.