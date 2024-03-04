Между пилотами рейса из Казани в Сочи произошли разногласия, которые чуть не привели к авиакатастрофе.
Самолёт со 168 пассажирами чуть не разбился при посадке в Сочи из-за ошибки
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ВА
Виктор Александров
Какой ужас! «Самолёт попал в «болтанку», в потоки порывистого ветра»! Только чудо спасло экипаж и пассажиров, ибо «нагрузка на экипаж возросла настолько, что» экипаж чуть не облажался! Герои! Какие герои! И вместо того, чтобы их наградить за спасение жизни пассажиров, … Где социальная справедливость? За чудо в кукурузе наградили, а тут почему нет! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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