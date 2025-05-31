FT: лидеры ЕС показали, что они слишком слабы для помощи Украине

Лидеры Евросоюза оказались слишком слабыми в вопросе поддержки Украины. Европа ранее также не смогла противостоять инициативе Соединенных Штатов по военному вмешательству в Ираке, сообщает британская газета Financial Times, анализируя роль Европы в текущем конфликте.
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