FT: лидеры ЕС показали, что они слишком слабы для помощи Украине

Лидеры Евросоюза оказались слишком слабыми в вопросе поддержки Украины. Европа ранее также не смогла противостоять инициативе Соединенных Штатов по военному вмешательству в Ираке, сообщает британская газета Financial Times, анализируя роль Европы в текущем конфликте.