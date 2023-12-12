Туристы из стран Ближнего Востока массово устремились в Россию

Большую часть турпотока в Россию зимой 2023 года составили гости из стран Ближнего Востока. Уточняется, что на туристов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана приходится 38 процентов от всех выполненных бронирований.