Туристы из стран Ближнего Востока массово устремились в Россию

Большую часть турпотока в Россию зимой 2023 года составили гости из стран Ближнего Востока. Уточняется, что на туристов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана приходится 38 процентов от всех выполненных бронирований.
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