Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп написал обращение к народу России

Трамп написал обращение к народу России

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — несмотря на ложь радикальных леваков о «России, России, России».

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Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, с наскока у него с Россией не получится. Надеюсь на это. Сейчас он будет окружен сплетниками и лгунами, которые постараются настроить против России, а он поспешил в это поверить от обиды, что не бросились к нему с восторгом за слова любви к русским. Итальяночка, приглашённая чуть ли не одна из знакомых европейских лиц, дружит с Зеленским и поддерживает его. Трамп в эйфории спешит. А надо вникнуть сначала в суть происходящего. Сумеет ли? Нужно ли это ему? Пока всё поверхностно и легковерно.
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