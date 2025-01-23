Трамп написал обращение к народу России

Надежда Белугина

Думаю, с наскока у него с Россией не получится. Надеюсь на это. Сейчас он будет окружен сплетниками и лгунами, которые постараются настроить против России, а он поспешил в это поверить от обиды, что не бросились к нему с восторгом за слова любви к русским. Итальяночка, приглашённая чуть ли не одна из знакомых европейских лиц, дружит с Зеленским и поддерживает его. Трамп в эйфории спешит. А надо вникнуть сначала в суть происходящего. Сумеет ли? Нужно ли это ему? Пока всё поверхностно и легковерно.