НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

«Есть ощущение, что «Локо» после 1:5 в Самаре может притормозить «Зенит». Алфимов сделал прогноз на матч

«Есть ощущение, что «Локо» после 1:5 в Самаре может притормозить «Зенит». Алфимов сделал прогноз на матч

Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 23-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Зенит». Автор Спортса’‘ поставил на «обе забьют» при тотале больше 2,5 с коэффициентом 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх