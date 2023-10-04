Politico узнала о секретных переговорах России, США и ЕС

Россия, США и ЕС тайно встречались в Стамбуле. Об этом узнала газета Politico. Газета утверждает, что секретные переговоры были посвящены Нагорному Карабаху — они состоялись 17 сентября, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал специальную операцию в регионе.