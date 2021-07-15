Приколисты

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Хозяев нужно уметь выбирать

Хозяев нужно уметь выбирать

Вы последняя? – спросил кот у впереди стоящей Кошки. -Да, я. -А что дают? – спросил Кот, пристроившийся в очередь.

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Халикова Эля
Прекрасный, в меру трогательный и в меру шуточный рассказ! Кот и Кошка обязательно будут счастливы со своими хозяевами и, конечно, друг с другом!!! :))))))
Rustam Kuchkarov
Какой рассказ хорошенький. Милый такой.
Вера Ксенофонтова (Артемьева)
Приятно было читать. Замурррчательный рассказ!

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