Хозяев нужно уметь выбирать

ПриколистыРазвлеченияХозяев нужно уметь выбирать Вы последняя? – спросил кот у впереди стоящей Кошки. -Да, я. -А что дают? – спросил Кот, пристроившийся в очередь.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьХЭХаликова ЭляПрекрасный, в меру трогательный и в меру шуточный рассказ! Кот и Кошка обязательно будут счастливы со своими хозяевами и, конечно, друг с другом!!! :))))))Rustam KuchkarovКакой рассказ хорошенький. Милый такой.Вера Ксенофонтова (Артемьева)Приятно было читать. Замурррчательный рассказ!Комментировать
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