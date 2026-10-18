Выяснилось, откуда на Ленинградскую область могли лететь украинские беспилотники. Об этом рассказали военные эксперты.
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Свежие комментарии
- Что не так с росс...
- ВА Что не так с росс...
- ВА Откуда взялся Бог...
А у нас что - на пятый год СВО наши до сих пор не научились определять откуда прилетают БПЛА и просто гадают ? Зато укры сразу выкладывают в интернет схемы прилёта наших БПЛА ... Что-то, похоже, не всё в порядке в нашем "мо-королевстве" ...
Не признаются твари, боятся гнева русского медведя, но исподтишка палкой тыкать продолжают!(
Если население России оповещают о ракетной или беспилотной опасности - скорее всего уже определённо известно откуда/ через чью территорию к нам "это счастье" летит, от не думать сбивать или не сбивать именно над теми территориями следует, а однозначно сбивать время пришло, ибо уже неоднократно "наших соседей" предупредили об этом, а по всему видно что там реально в сговоре и даже очень рады посодействовать - пусть ловят последствия... как говорится - "ничего личного".