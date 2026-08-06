«Сначала решим свои проблемы»: депутат ЛДПР призвала вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Nikolia Vovchenko

Румина Мавлеева Снова перед выборами. А потом забудут..

Следует поискать где на ДВ востоке несколько лет назад избиратели вообще не пришли на выборы(если это не затёрли), а потом, уже на 3 раз назначенного голосования кое-что из обещаний выполнилось...