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«Сначала решим свои проблемы»: депутат ЛДПР призвала вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

«Сначала решим свои проблемы»: депутат ЛДПР призвала вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

На открытом диалоге «Поддержка женщин в России» в Госдуме депутат Московской городской думы и первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева озвучила инициативу, которая уже вызвала бурную реакцию: полностью исключить мигрантов из системы социальной поддержки.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Румина Мавлеева
Снова перед выборами. А потом забудут..
Следует поискать где на ДВ востоке несколько лет назад избиратели вообще не пришли на выборы(если это не затёрли), а потом, уже на 3 раз назначенного голосования кое-что из обещаний выполнилось...
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1 м.
Александр Мельников
Машу Ворпаеву во главу ЛДПР в сентябре 2026, в сентябре 2030 во главу России!!! Хватит, наелись уже Пятнистыми, Алкашами да Тишайшими.....
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1 м.
Александр Зубков
Молодец Маша!
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1 м.