Эммануэль и Брижит Макрон © Michel Euler/APМагазин семьи жены президента Франции Эманнуэля Макрон — Брижит Макрон — во время беспорядков в стране защищали 36 полицейских на шести машинах.
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Ну а что? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Во Франции достаточно легко легально приобрести боевой ствол "Категория В" и законы по защите себя и своего имущества у них более четкие чем у нас, хотя у нас как таковых законов о самозащите не существует с революции.