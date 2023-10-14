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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В барнаульском зоопарке появятся два "братца", о которых мечтали очень давно

В барнаульском зоопарке появятся два "братца", о которых мечтали очень давно

По словам Сергея Писарева, животные приедут в "Лесную сказку" уже во вторник Фото: страница Сергея Писарева во "ВКонтакте" Барнаульский зоопарк в ближайшие дни пополнится двумя новыми постояльцами, сообщил директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.

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