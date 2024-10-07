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Обзор матча Нидерланды — Англия, полуфинал на Евро 2024, 10.07.2024

Вторую полуфинальную пару на Евро 2024 составили сборные Нидерландов и Англии. Команды должны были определить, кто из них станет соперником команды Испании в финале.

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