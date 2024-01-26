Астраханская область и Минприроды России подписали соглашение по проекту «Чистый воздух»

На его основе к 2030 году планируется вдвое уменьшить загрязнение воздуха в Астрахани. Сегодня в Москве на международной выставке-форуме «Россия» заключено соглашение между Минприроды РФ и Астраханской областью о реализации федерального проекта «Чистый воздух».