Астраханская область и Минприроды России подписали соглашение по проекту «Чистый воздух»

На его основе к 2030 году планируется вдвое уменьшить загрязнение воздуха в Астрахани. Сегодня в Москве на международной выставке-форуме «Россия» заключено соглашение между Минприроды РФ и Астраханской областью о реализации федерального проекта «Чистый воздух».
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