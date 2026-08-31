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Царьград

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Иссык-Куль встречает туристов тёплой водой и новым пирсом

Иссык-Куль встречает туристов тёплой водой и новым пирсом

Недавно в культурном центре появился уникальный пирс в форме комуза. Иссык-Куль в Кыргызстане продолжает привлекать туристов, предлагая им насладиться купанием в тёплых солёных водах озера, особенно сейчас, в бархатный сезон, когда температура воды не ниже +22 градусов.

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