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Татар-информ

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Полиция Татарстана начала серию рейдов по нелегальным мигрантам

Полиция Татарстана начала серию рейдов по нелегальным мигрантам

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов Фото: © канал МВД по РТ в МАКС Полиция Татарстана, совместно с территориальными органами ФСБ России и Росгвардии, а также с участием органов местного самоуправления, начала III этап мероприятия «Нелегальный мигрант».

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