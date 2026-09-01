Полиция Татарстана начала серию рейдов по нелегальным мигрантам

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов Фото: © канал МВД по РТ в МАКС Полиция Татарстана, совместно с территориальными органами ФСБ России и Росгвардии, а также с участием органов местного самоуправления, начала III этап мероприятия «Нелегальный мигрант».