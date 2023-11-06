Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Турки обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Турки обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Анкару ночью. У трапа самолета его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жесткой критике со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов.

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