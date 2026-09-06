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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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47-летний Жорже Алвес стал экстренным вратарем «Каролины». Многолетний менеджер клуба по экипировке и бывший морпех в 2016 году сыграл 8 секунд в матче НХЛ

«Каролина» объявила о назначении главного менеджера клуба по экипировке Жорже Алвеса экстренным резервным вратарем команды.

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