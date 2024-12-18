Роман Алехин говорит о Русской общине. Сегодня мои товарищи - Юрий Подоляка и Алексей Живов пишут об этнической преступности и перспективах борьбы с ней.
Русская община. Сегодня и завтра. И как правильно работать
Комментарии
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людмила бер
Спорно написано....
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5 час.
РУ
Раиса Утропова
Почему мы не в Японии или Италии живём? "Русская община" это в России - то? Япония для японцев и никакой там общины нет, а если есть, они не пугают японцев.
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2 час.
Юрий Белевский
чурбанов в аулы
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1 час.
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