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Царьград

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Индекс Мосбиржи достиг уровня 2 281,51 пункта на утренних торгах

Индекс Мосбиржи достиг уровня 2 281,51 пункта на утренних торгах

На Московской бирже индекс IMOEX2 на открытии утренних торгов вырос на 0,33%, достигнув 2 281,51 пункта.

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