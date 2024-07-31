Подорвавший пути под Рязанью признался в атаке на военный аэродром Дягилево

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырёх изготовленных им беспилотников.
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