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Роспатент займется защитой от подделок на маркетплейсах по поручению Мишустина

Роспатент займется защитой от подделок на маркетплейсах по поручению Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что Роспатенту для борьбы с контрафактом на маркетплейсах необходимо предлагать новые законодательные инициативы и инструменты для защиты интересов россиян.

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