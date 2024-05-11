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Егор Титов: «Для всей РПЛ было бы лучше, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо». Но фаворит – «Зенит»

«Если Семак выиграет шестое чемпионство подряд, я только порадуюсь за Сергея Богдановича. До сих пор только Романцеву такое удавалось – с 1996 по 2001 год.

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