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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о российских клубах в еврокубках: «Чувствую, что наше возвращение близко. УЕФА предпринимает все возможности, чтобы Россия вышла из изоляции»

Валерий Газзаев отреагировал на новость о том, что четыре российских клуба получат места в еврокубках сезона-2027/28 в случае возвращения к турнирам.

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