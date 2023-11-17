Пентагон призвал конгресс принять бюджет страны на следующий финансовый год

Пентагон призвал Конгресс США утвердить бюджет на весь следующий финансовый год. Призыв к законодательному органу власти прозвучал со стороны представительницы Минобороны Сабрины Сингх во время брифинга для журналистов.
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