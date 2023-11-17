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Пентагон призвал конгресс принять бюджет страны на следующий финансовый год

Пентагон призвал конгресс принять бюджет страны на следующий финансовый год

Пентагон призвал Конгресс США утвердить бюджет на весь следующий финансовый год. Призыв к законодательному органу власти прозвучал со стороны представительницы Минобороны Сабрины Сингх во время брифинга для журналистов.

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